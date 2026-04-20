Чому можуть розблокувати кредит?

Як і раніше, угорський прем'єр пов'язує надання кредиту Україні з постачаннями російської нафти трубопроводом "Дружба", пише УНІАН.

Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти – немає грошей,

– заявив Орбан.

Однак Угорщина нібито отримала сигнал "за посередництва Брюсселя", що транзит сировини нафтопроводом, який був пошкоджений через російські атаки, може відновитися вже незабаром.

У Єврокомісії підтвердили, що тримають на контролі ситуацію навколо "Дружби".

Виконавчий орган ЄС підтримував контакт із зацікавленими сторонами для сприяння відновленню поставок нафти через трубопровід "Дружба",

– заявив представник Комісії.

Водночас у Брюсселі нагадали, що всі країни ЄС, які погодили позику на 90 мільярдів ще у грудні 2025 року, мають виконати свої зобов'язання.

Зауважте! Кредит на 90 мільярдів євро розрахований на 2026 – 2027 роки. Для України він має важливе значення, оскільки Київ може може зіткнутися із суттєвим дефіцитом бюджету вже у червні. Однак наприкінці лютого Будапешт заблокував ці кошти, пише Financial Times.

Коли очікують розблокування коштів?

Прогнозують, що Угорщина може зняти вето щодо надання кредиту Україні у середу, 22 квітня. Тоді відбудеться зусріч послів ЄС.

Однак угорський міністр у справах ЄС Янош Бока наголосив, що блокування знімуть, якщо до того часу постачання російської нафти через "Дружбу" відновиться.

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр, який переміг Орбана на виборах, теж заявляв, що транзит нафти трубопроводом можуть поновити цього тижня. Про це він повідомив після спілкуванння з головою угорської енергетичної компанії Mol.

Водночас президент України Володимир Зеленський говорив, що нафтопровід "Дружба" мрже запрацювати до кінця квітня.

Як ми і обіцяли, до кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоби функціонувати,

– зазначив глава держави.

Зауважте! Транзит нафти з Росії до Угорщини "Дружбою" зупинився наприкінці квітня, коли Росія атакувала нафтопровід, внаслідок чого булосерйозно пошкоджене обладнання та резервуари.

