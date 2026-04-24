Чому Росія погрожує ЄС?

Про це у п'ятницю, 24 квітня, під час брифінгу заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише Reuters.

Вона пожалілася, що санкції ЄС можуть лише поглибити світову енергетичну кризу.

Усе це відбувається на тлі глобальної енергетичної кризи та дефіциту ресурсів, які гостро відчуваються в більшості регіонів світу,

– зауважила Захарова.

За словами представниці Кремля, Брюссель нібито намагається санкціями проти Росії дестабілізувати енергетичні ринки і цим, мовляв, завдає шкоди і собі, і країнам, що розвиваються. Адже держави "більше не спроможні купувати енергоносії за штучно завищеними цінами".

Ми вживемо заходів у відповідь. Вони будуть жорсткими і відповідатимуть нашим інтересам,

– пригрозила Захарова.

Зауважте! Вона також додала, що санкції нібито загрожують продовольчій безпеці, оскільки вони включають обмеження на добрива.

Які санкції запровадив Євросоюз?

Напередодні Євросоюз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Він передбачає, зокрема, додаткові обмеження на транспортування російської нафти й газу, а також санкції проти нафтовидобувних компаній і нафтопереробних підприємств, пише Reuters.

Зокрема, під санкції потрапили 7 російських НПЗ:

Туапсинський;

Комсомольський;

Ангарський;

Ачинський;

Рязанський;

Афіпський;

завод "Лукойл"» в Усинську.

Також у "чорному списку" нафтовидобувні підприємства "Башнефть" і "Славнефть", дочірні підрозділи "Роснефти" і "Газпрому", а також пов'язані з "тіньовим флотом" компанії в ОАЕ.

Окрім того, у пакеті прописна ще низка важливих заборон:

на надання технічних, фінансових послуг для криголамів і СПГ-танкерів під російським прапором (з 25 квітня 2026 року);

на послуги для іноземних криголамів та СПГ-танкерів, які працюють у Росії (з 1 січня 2027 року);

на надання послуг СПГ-терміналів компаніям, які більш як на 50% контролюються росіянами;

на продаж танкерів російським структурам;

на транзакції з портом Карімун в Індонезії, через який торгують російською нафтою, та двома російськими портами Мурманськ і Туапсе.

Важливо! До санкційного списку ЄС також додали 46 суден "тіньового флоту" Росії.

Що ще треба знати про 20-й пакет санкцій?