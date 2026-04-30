Что с экономикой России?

О том, как власти Кремля комментируют спад экономических процессов, пишет The Moscow Times.

Смотрите также ЗАЭС на троих: почему Украина против разделения с россиянами и почему это может быть выгодно США

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что нынешний спад в экономике предсказуем и связан с обеспечением "стабильности".

Это ожидаемый процесс. Ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, но имеет свои результаты. Все это – с целью обеспечения макроэкономической стабильности, но определенное, скажем так, падение может быть, и оно есть,

– рассказал Песков.

По словам чиновника, правительство страны и президент Путин уже разрабатывают решения, которые изменили бы негативные тенденции на рост в экономике.

Статистика Минэкономразвития Кремля показывает снижение показателя ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года. Так, валовой внутренний продукт демонстрирует снижение впервые с января-марта 2023 года. Тогда показатель упал на 0,8%.

Подводят экономику России также объемы строительства (-10%), грузооборот транспорта (-3,4%), несырьевые отрасли промышленности (-0,7%).

Все же российское правительство надеется на повышение ВВП в 2026 году на 1,3%. Показатель почти соответствует прошлогодним прогнозам, когда с ростом экономики в 1% было замедление в 5 раз.

Что известно о заработках России от продажи нефти?

После начала войны в Иране и ограничения Ормузского пролива, растет спрос на российскую нефть. Некоторые страны вынужденно покупают ресурс у Москвы, чтобы избежать дефицита.

В то же время как отмечает Александр Савченко, экономист, банкир, ректор Международного института бизнеса, надежды Путина на "пир во время чумы" не реализуются. Об этом пишет FREEДОМ.

В комментарии для издания экономист рассказал, что контрактные цены, по которым Китай покупает российскую нефть неизвестны. Но они тону не превышают 100 долларов за баррель. Спотовые цены тоже должны быть со скидкой. То есть Россия не может полноценно воспользоваться тем, что якобы должно было облегчить экономическую ситуацию.

Удары ВСУ по нефтяной инфраструктуре РФ создают не просто эффект давления, а формируют четкое понимание: Россия – ненадежный партнер,

– отмечает Александр Савченко.

Другими словами это означает, что соглашение об экспорте нефти через определенный порт уже подписано, но судно не выходит из-за атаки. Тогда действуют дополнительные скидки. И так доходы 2026 года становятся еще ниже 2025 года.

Путин должен понимать, что ВСУ будут продолжать действовать системно и бить по нефтяной инфраструктуре. И вся его бравада, включая временное перемирие до 9 мая, выглядит как попытка выиграть время. Вместо этого он должен добиваться постоянного прекращения огня на нормальных условиях,

– подытожил экономист.

Что еще известно об экономике России?

Накануне ведущий банк Кремля – Сбербанк снизил прогноз роста ВВП. Также в России повысили уровень роста инфляции до 6 – 6,5%.

Финдиректор Сбербанка в частности отметил, что наиболее негативная динамика в области добычи полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности. В частности, в первом квартале сократились обороты бизнеса впервые с 2022 года.

В комментарии для 24 Канала Олег Гетман рассказал, что в России есть проблемы с индексацией, а также огромные займы на внутреннем рынке государства. По словам экономиста, у Кремля сейчас только один вопрос – как погасить дефицит и где брать средства.