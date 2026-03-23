Що Путін розповів про економіку Росії?

Про це він повідомив на нараді з економічних питань у понеділок, 23 березня, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Путін у відчаї: чому Росія може почати нову війну та які країни у найбільшій небезпеці

Він зокрема навів статистику Росстату:

у січні поточного року валовий внутрішній продукт Росії виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому;

а промислове виробництво знизилося на 0,8%.

Власне кажучи, для нас тут немає нічого несподіваного,

– сказав Путін.

Російський лідер вважає, що уряду слід повернути країну "на траєкторію сталого економічного зростання", але не допустити "розгону інфляції" чи "дестабілізації ринку праці".

Щодо тієї частини федерального бюджету, який за підсумками січня – лютого 2026 року отримав 3,5 трильйона рублів дефіциту, на думку Путіна, слід "ухвалити зважені рішення" та забезпечити його "довгострокову стійкість".

Зауважте! Президент країни-агресорки заявив, що стан бюджетної системи — це "важлива умова" для зростання економіки.

Уряд Росії розглядає суттєве зниження прогнозу економічного зростання на цей рік. Зокрема Міністерство економіки у квітні 2026 року може знизити оцінку зростання валового внутрішнього продукту Росії приблизно до 0,7 – 1%. Про це пише Bloomberg.

Річ у тім, що чинний прогноз зростання на рівні 1,3% вважають нереалістичним. Посадовці також розглядають можливість зниження ціни на нафту до 45 – 50 доларів за барель.

Ба більше, ліквідні активи Фонду національного добробуту скоротилися приблизно на 60% від початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року, оскільки військові потреби спричинили різке зростання державних витрат.

Зверніть увагу! Зокрема Росія завершила 2025 рік із бюджетним дефіцитом четвертий рік поспіль, хоча цього разу він був зумовлений передусім недоотриманням доходів, а не агресивним зростанням витрат.

Що ще відомо про проблеми у Росії?