Що відбувається з російським ринком праці?

У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тисячі осіб, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Це на 59% більше, ніж роком раніше. А найбільше постраждали:

держуправління та безпека (4,9 тисячі);

охорона здоров'я (4,6 тисячі);

освіта (3,8 тисячі);

обробна промисловість (3,9 тисячі).

Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет,

– пояснили у розвідці.

Водночас приватний бізнес Росії масово уникає офіційних процедур звільнення. Як же тоді діють роботодавці? Вони просто "просять" людей написати заяву за власним бажанням. Тому статистика має кращий вигляд, ніж є насправді.

Проте у 2026 році стало гірше – доходи бюджету навіть Москви за січень – лютий зросли лише на 2%, коли планували 6,5%.

У відповідь на це 4 березня міська влада ухвалила певну "оптимізацію":

скорочення держслужбовців на 15%;

урізання інвестиційної програми на 10%;

заморожування частини проєктів із благоустрою та культурних заходів.

Навіть Москва – місто з найбільшими бюджетними ресурсами в країні – не може впоратися,

– наголосили у СЗР України.

А влада країни називає ситуацію "стабілізацією ринку праці". Водночас економісти описують ситуацію зовсім інакше: Росія переходить від дефіциту кадрів до прихованого надлишку робочої сили.

Зверніть увагу! Попит на працівників залишається. Але лише у тих секторах, що обслуговують війну.

Зокрема у "The Moscow Times" вже писали, що на тлі проблем з бюджетом почали скорочувати зарплати людям у галузі охорони здоров'я.

Зменшення грошових виплат дозволять заощадити на медичній сфері близько 107 мільярдів рублів у поточному році.

Суб’єктам Росії "хронічно не вистачає грошей на охорону здоров’я". Проблема полягає у тому, що наразі пріоритет — це війна проти України та все, що з нею пов’язано.

Що ще слід знати про проблеми з ринком праці у Росії?