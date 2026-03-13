Що відбувається з російським ринком праці?
У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тисячі осіб, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.
Це на 59% більше, ніж роком раніше. А найбільше постраждали:
- держуправління та безпека (4,9 тисячі);
- охорона здоров'я (4,6 тисячі);
- освіта (3,8 тисячі);
- обробна промисловість (3,9 тисячі).
Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет,
– пояснили у розвідці.
Водночас приватний бізнес Росії масово уникає офіційних процедур звільнення. Як же тоді діють роботодавці? Вони просто "просять" людей написати заяву за власним бажанням. Тому статистика має кращий вигляд, ніж є насправді.
Проте у 2026 році стало гірше – доходи бюджету навіть Москви за січень – лютий зросли лише на 2%, коли планували 6,5%.
У відповідь на це 4 березня міська влада ухвалила певну "оптимізацію":
- скорочення держслужбовців на 15%;
- урізання інвестиційної програми на 10%;
- заморожування частини проєктів із благоустрою та культурних заходів.
Навіть Москва – місто з найбільшими бюджетними ресурсами в країні – не може впоратися,
– наголосили у СЗР України.
А влада країни називає ситуацію "стабілізацією ринку праці". Водночас економісти описують ситуацію зовсім інакше: Росія переходить від дефіциту кадрів до прихованого надлишку робочої сили.
Зверніть увагу! Попит на працівників залишається. Але лише у тих секторах, що обслуговують війну.
Зокрема у "The Moscow Times" вже писали, що на тлі проблем з бюджетом почали скорочувати зарплати людям у галузі охорони здоров'я.
Зменшення грошових виплат дозволять заощадити на медичній сфері близько 107 мільярдів рублів у поточному році.
Суб’єктам Росії "хронічно не вистачає грошей на охорону здоров’я". Проблема полягає у тому, що наразі пріоритет — це війна проти України та все, що з нею пов’язано.
Що ще слід знати про проблеми з ринком праці у Росії?
- У Росії спостерігається дефіцит працівників. Тому влада країни планує дозволити підліткам працювати на виробництвах, які раніше вважались небезпечними.
- Водночас проблеми з зарплатою є також у галузі бізнесу. Річ у тім, що оплата праці деяких фахівців припинила зростати через інфляцію.