Что происходит с российским рынком труда?

В четвертом квартале 2025 года количество официально сокращенных работников достигло 32,6 тысяч человек, о чем сообщили в Службе внешней разведки.

Это на 59% больше, чем годом ранее. А больше всего пострадали:

госуправление и безопасность (4,9 тысяч);

здравоохранение (4,6 тысячи);

образование (3,8 тысячи);

обрабатывающая промышленность (3,9 тысячи).

Проще говоря, именно те отрасли, которых кормит государственный бюджет,

– объяснили в разведке.

В то же время частный бизнес России массово избегает официальных процедур увольнения. Как же тогда действуют работодатели? Они просто "просят" людей написать заявление по собственному желанию. Поэтому статистика выглядит лучше, чем есть на самом деле.

Однако в 2026 году стало хуже – доходы бюджета даже Москвы за январь – февраль выросли лишь на 2%, когда планировали 6,5%.

В ответ на это 4 марта городские власти приняли определенную "оптимизацию":

сокращение госслужащих на 15%;

урезание инвестиционной программы на 10%;

замораживание части проектов по благоустройству и культурных мероприятий.

Даже Москва – город с крупнейшими бюджетными ресурсами в стране – не может справиться,

– отметили в СВР Украины.

А власти страны называют ситуацию "стабилизацией рынка труда". В то же время экономисты описывают ситуацию совсем иначе: Россия переходит от дефицита кадров к скрытому избытку рабочей силы.

Обратите внимание! Спрос на работников остается. Но только в тех секторах, обслуживающих войну.

В частности в "The Moscow Times" уже писали, что на фоне проблем с бюджетом начали сокращать зарплаты людям в области здравоохранения.

Уменьшение денежных выплат позволят сэкономить на медицинской сфере около 107 миллиардов рублей в текущем году.

Субъектам России "хронически не хватает денег на здравоохранение". Проблема заключается в том, что сейчас приоритет - это война против Украины и все, что с ней связано.

Что еще следует знать о проблемах с рынком труда в России?