Что Путин рассказал об экономике России?

Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 23 марта, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Читайте также Путин в отчаянии: почему Россия может начать новую войну и какие страны в наибольшей опасности

Он в частности привел статистику Росстата:

в январе текущего года валовой внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад;

а промышленное производство снизилось на 0,8%.

Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного,

– сказал Путин.

Российский лидер считает, что правительству следует вернуть страну "на траекторию устойчивого экономического роста", но не допустить "разгона инфляции" или "дестабилизации рынка труда".

По той части федерального бюджета, который по итогам января – февраля 2026 года получил 3,5 триллиона рублей дефицита, по мнению Путина, следует "принять взвешенные решения" и обеспечить его "долгосрочную устойчивость".

Заметьте! Президент страны-агрессора заявил, что состояние бюджетной системы - это "важное условие" для роста экономики.

Правительство России рассматривает существенное снижение прогноза экономического роста на этот год. В частности Министерство экономики в апреле 2026 года может снизить оценку роста валового внутреннего продукта России примерно до 0,7 – 1%. Об этом пишет Bloomberg.

Дело в том, что действующий прогноз роста на уровне 1,3% считают нереалистичным. Чиновники также рассматривают возможность снижения цены на нефть до 45 – 50 долларов за баррель.

Более того, ликвидные активы Фонда национального благосостояния сократились примерно на 60% с начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, поскольку военные нужды вызвали резкий рост государственных расходов.

Обратите внимание! В частности Россия завершила 2025 год с бюджетным дефицитом четвертый год подряд, хотя на этот раз он был обусловлен прежде всего недополучением доходов, а не агрессивным ростом расходов.

Что еще известно о проблемах в России?