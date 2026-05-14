Что изменится для фармацевтических компаний России?

Ранее российские власти также обещали поддерживать разработку препаратов категории best in class – усовершенствованных версий уже существующих лекарств, которые имеют лучшую эффективность или безопасность. Однако от этой идеи фактически отказались, пишет росСМИ "Коммерсант".

О новых правилах заявила заместитель главы Минпромторга России Екатерина Приижжева во время фармацевтического форума в Санкт-Петербурге. По ее словам:

государство будет компенсировать только третью фазу клинических исследований;

поддержку получат только "прорывные" препараты;

максимальный объем финансирования составит 2,5 миллиарда на один препарат.

Решение приняли после совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой. Во встрече принимали участие представители крупных российских фармкомпаний, в частности "Генериум", Biocad и "Р-Фарм".

Почему это проблема для производителей лекарств?

Разработка препаратов first in class считается одной из самых дорогих в фармацевтической отрасли. Чтобы вывести такой препарат на рынок, обычно нужно:

По меньшей мере семь лет работы; Миллиардные инвестиции; Масштабные клинические исследования.

Производители лекарств отмечают, что даже государственная поддержка покрывает лишь часть расходов. По словам главы "Фармасинтеза" Викрама Пунии, создание одного инновационного препарата стоит более 5 миллиардов рублей.

Инновации требуют больших инвестиций, особенно на поздних стадиях клинических исследований,

– подтверждает директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков.

Что это значит?

Сокращение финансирования свидетельствует о растущем давлении на российский бюджет. Даже стратегические сферы, в частности фармацевтика и медицинские разработки, начинают ощущать экономию государственных средств. Для фармбизнеса это означает:

меньше возможностей для запуска новых препаратов;

сложнее привлечения инвестиций;

повышение рисков для частных разработчиков;

замедление развития инноваций в медицине.

Обратите внимание! Решение правительства России сократить финансирование разработки лекарств стало еще одним сигналом о проблемах российской экономики и дефиците бюджета. Несмотря на заявления о поддержке фармацевтики, государство фактически сужает круг проектов, которые могут рассчитывать на помощь.

Какова причина сокращения финансирования и какова ситуация с дефицитом бюджета?

Сокращение господдержки разработки лекарств происходит на фоне резкого роста дефицита федерального бюджета, пишет The Moscow Times.

По данным Минфина, за первые четыре месяца этого года "дыра" в казне достигла 5,877 триллионов рублей – это уже в 1,6 раза больше плана на весь год (3,786 триллиона).

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

Что происходит с ценами на лекарства в России?

Москва активно способствует обогащению фармацевтического бизнеса. Финансовое бремя же перекладывается на население. В частности ключевым драйвером роста сферы в прошлом году стали государственные закупки, чей объем вырос на 22,7%, пишет Служба внешней разведки.

Пример: бюджетные деньги позволили совладельцу компании "Промомед" Петру Белому стать миллиардером. Он уже пятый человек в России, накопивший состояние на фармацевтике. Ранее этого статуса достигли:

Виктор Харитонов; Егор Кульков; Алексей Репик; Викрам Пуния.

Фармацевтическое процветание происходит на фоне стремительного роста цен для населения,

– объяснили в разведке.

Только за последние пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в стране выросла вдвое – с 207 до 416 рублей (хотя отдельные лекарственные средства подорожали еще резче, например, "Корвалол" – в 2,3 раза). А это превышает суммарный показатель инфляции за этот период – 52,55%.

Известно, что в прошлом году самые популярные среди населения лекарственные средства подорожали следующим образом:

Кеторол (обезболивающее и противовоспалительное средство) – подорожал на 30%, до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток;

Нафазолин (капли для носа) – +25%, теперь стоит 62 рубля за флакон объемом 15 миллилитров;

Дротаверин (Но-шпа) – +15%, стоимость упаковки из 100 таблеток выросла до 462 рублей;

Корвалол (25 мл) – +14%, до 53 рублей;

Анальгин – +13%, теперь 39 рублей за 10 таблеток;

Эналаприл (гипотензивное средство) – +13%, до 27 рублей за упаковку;

Ибупрофен и Цитрамон (обезболивающие) – +12%, соответственно 51 и 42 рубля;

Активированный уголь - +10%, до 20 рублей.

При этом подорожание происходит на фоне укрепления рубля почти на 40% к основным валютам. Это должно было бы снизить цену импортного сырья и себестоимость. К слову, фармацевты оценивают эффективность значительной части этих препаратов как низкую.

Даже доминирование "дженериков", которые сейчас занимают до 62% рынка, не облегчает ситуацию,

– отметили в сообщении.

