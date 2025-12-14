В Латвии решили не оставлять средства замороженными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Delfi.

Что известно о новой помощи от Латвии?

Финансирование будет перераспределено из бюджетной программы Министерства иностранных дел в Министерство обороны Латвии. Выделенные средства планируют использовать для приобретения дронов для Вооруженных сил Украины, а также для поддержки развития латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.

Сначала указанные 5 миллионов евро предусматривались как вклад Латвии в Европейский фонд мира (European Peace Facility) на 2025 год. Впрочем, из-за блокирования Венгрией на уровне ЕС решений о военной помощи Украине в рамках этого механизма, средства не были использованы.

В Министерстве иностранных дел Латвии отметили, что приняли решение не оставлять эти средства замороженными, а направить их непосредственно на оказание военной поддержки Украине.

