В Латвии решили не оставлять средства замороженными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Delfi.
Смотрите также Латвия на пороге масштабных изменений: в стране хотят разобрать железнодорожные пути в Россию
Что известно о новой помощи от Латвии?
Финансирование будет перераспределено из бюджетной программы Министерства иностранных дел в Министерство обороны Латвии. Выделенные средства планируют использовать для приобретения дронов для Вооруженных сил Украины, а также для поддержки развития латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.
Сначала указанные 5 миллионов евро предусматривались как вклад Латвии в Европейский фонд мира (European Peace Facility) на 2025 год. Впрочем, из-за блокирования Венгрией на уровне ЕС решений о военной помощи Украине в рамках этого механизма, средства не были использованы.
В Министерстве иностранных дел Латвии отметили, что приняли решение не оставлять эти средства замороженными, а направить их непосредственно на оказание военной поддержки Украине.
Эстония строит сотни бункеров на границе с Россией
Эстония начала строительство сотен бункеров на границе с Россией как часть Балтийской оборонительной линии; сейчас устанавливают 28 бункеров.
В перспективе оборонительная сеть будет состоять из 600 фортификационных сооружений.