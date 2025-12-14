У Латвії вирішили не залишати кошти замороженими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Delfi.

Що відомо про нову допомогу від Латвії?

Фінансування буде перерозподілено з бюджетної програми Міністерства закордонних справ до Міністерства оборони Латвії. Виділені кошти планують використати для придбання дронів для Збройних сил України, а також для підтримки розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

Спочатку зазначені 5 мільйонів євро передбачалися як внесок Латвії до Європейського фонду миру (European Peace Facility) на 2025 рік. Втім, через блокування Угорщиною на рівні ЄС рішень щодо військової допомоги Україні в межах цього механізму, кошти не були використані.

У Міністерстві закордонних справ Латвії наголосили, що ухвалили рішення не залишати ці кошти замороженими, а спрямувати їх безпосередньо на надання військової підтримки Україні.

