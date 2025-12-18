США выражают неуверенность в том, как Украина будет воевать следующий год. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает 24 Канал.

Что заявил Зеленский о репарационном кредите от ЕС?

По словам Зеленского, когда партнеры, в частности США, спрашивают, "как Украина будет стоять еще год, если у нее нет денег", наличие финансовой поддержки в виде замороженных российских активов сразу дает ответ. Он отмечает, что эти деньги имеют значение для будущего войны в Украине.

Очень важно, чтобы ни Россия, ни кто-либо не использовал эти замороженные активы как рычаг влияния на нас,

– подчеркнул он.

Президент отметил, что репарационный заем – это инструмент влияния и он не должен быть частью переговоров о прекращении войны в Украине.

Мы хотим, чтобы этот инструмент был нашей поддержкой. Мы будем более уверены за столом переговоров,

– сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что в переговорах с Россией без финансового вопроса на первый план будет выходить вопрос Донбасса.

Что известно о саммите Европейского совета?