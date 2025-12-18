США выражают неуверенность в том, как Украина будет воевать следующий год. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает 24 Канал.
Что заявил Зеленский о репарационном кредите от ЕС?
По словам Зеленского, когда партнеры, в частности США, спрашивают, "как Украина будет стоять еще год, если у нее нет денег", наличие финансовой поддержки в виде замороженных российских активов сразу дает ответ. Он отмечает, что эти деньги имеют значение для будущего войны в Украине.
Очень важно, чтобы ни Россия, ни кто-либо не использовал эти замороженные активы как рычаг влияния на нас,
– подчеркнул он.
Президент отметил, что репарационный заем – это инструмент влияния и он не должен быть частью переговоров о прекращении войны в Украине.
Мы хотим, чтобы этот инструмент был нашей поддержкой. Мы будем более уверены за столом переговоров,
– сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что в переговорах с Россией без финансового вопроса на первый план будет выходить вопрос Донбасса.
Что известно о саммите Европейского совета?
Европейский совет рассматривает вопрос финансирования для Украины на ближайшие два года, в частности использование замороженных российских активов для "репарационного займа".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск призвали европейских лидеров принять решение, чтобы избежать обострения конфликта в Украине.