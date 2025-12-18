США висловлюють невпевненість в тому, як Україна буде воювати наступний рік. Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає 24 Канал.

Що заявив Зеленський про репараційний кредит від ЄС?

За словами Зеленського, коли партнери, зокрема США, запитують, "як Україна буде стояти ще рік, якщо у неї немає грошей", наявність фінансової підтримки у вигляді заморожених російських активів відразу дає відповідь. Він зазначає, що ці гроші мають значення для майбутнього війни в Україні.

Дуже важливо, щоб ані Росія, ані будь-хто не використовував ці заморожені активи як важіль впливу на нас,

– підкреслив він.

Президент зазначив, що репараційна позика – це інструмент впливу і він не має бути частиною переговорів про припинення війни в Україні.

Ми хочемо, щоб цей інструмент був нашою підтримкою. Ми будемо більш впевнені за столом переговорів,

– сказав Зеленський.

Зеленський також наголосив, що у переговорах з Росією без фінансового питання на перший план виходитиме питання Донбасу.

Що відомо про саміт Європейської ради?