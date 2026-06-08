Он дал абсурдный комментарий пропагандистским СМИ. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Стал мостиком: СМИ назвали имя олигарха, который передавал Путину послание Зеленского

Что сказал Песков?

Кремль не желает заканчивать войну и пытается перебросить ответственность за ее продолжение на Украину. Песков озвучил вымышленные обвинения в сторону Киева.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что якобы Вооруженные Силы Украины ударили по поезду Москва – Симферополь во временно оккупированном Крыму. Чиновник отметил, что эта "атака" существенно усложняет любые дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию, забыв упомянуть, что Россия пятый год не собирается завершать свою агрессивную войну.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Песков назвал эти действия "преступными" и добавил, якобы они существенно затрудняют любые попытки закончить войну. Он не привел никаких доказательств причастности Сил обороны. Украина не комментировала удары дронами по Крыму.

Также пресс-секретарь сообщил, что оккупационные власти работают над решением проблем с обеспечением горючим Крыма, однако не уточнил, что она сама создала дефицит.

Актуальные новости России

Россияне начали массово отказываться от поездок в оккупированный Крым на фоне топливного кризиса на полуострове. Только за последние две недели количество бронирований на курортах сократилось почти на треть. На этом фоне Крым потерял позиции среди популярных туристических направлений, туда приходится лишь 1,5% всех туристических продаж в России.

Относительно мирных переговоров, российский диктатор прокомментировал предложение Владимира Зеленского о личной встрече. По словам Владимира Путина, пока он "не видит в ней смысла".