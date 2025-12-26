Таку заяву зробив заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю посадовця одній із російських пропагандисток.

Як у Росії висловилися про представлений Зеленським мирний план?

Цей план радикально, якщо це взагалі можна назвати планом, відрізняється від тих 27 пунктів, які останніми тижнями, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною,

– сказав Рябков.

За його словами, будь-які переговори щодо завершення війни в Україні, мовляв, мають залишатися в межах параметрів, узгоджених під час серпневого саміту на Алясці.

Сергій Рябков назвав дотримання цих рамок "абсолютним імперативом" для російської сторони.

Так, відступ від принципів Анкориджа, згідно з словами дипломата, унеможливить будь-яку стійку угоду, а то й саму можливість домовленості.

Він також стверджує, що американська сторона нібито повністю поділяє цю позицію та готова наповнювати ці базові рамки конкретними деталями. Рябков додав, що Росія продовжує наполягати на врахуванні статусу російської мови в Україні та не збирається відступати від цієї вимоги.

Водночас представник МЗС Росії висловив думку, що врегулювання "українського конфлікту" реально наблизилося.

Особливо він виділив 25 грудня 2025 року як ключовий момент.

Я думаю, що 25 грудня 2025-го року залишиться у нас у всіх у пам’яті як рубіж, коли ми наблизилися, справді наблизилися до рішення. Але від нас, від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість,

– зауважив він.

Наостанок Рябков традиційно звинуватив Україну та європейських лідерів у нібито навмисних спробах зірвати можливу домовленість на завершальному етапі.

