Про це розповів 24 Каналу політолог Олег Саакян, наголосивши, які теми порушить Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом. Політолог припустив, на які подальші кроки може піти президент США після переговорів з українським лідером.

Чому зустріч із Зеленським важлива для Трампа?

Саакян зазначив, що зустріч із Зеленським потрібна Трампу для того, щоб зафіксувати бодай якусь проміжкову перемогу. Тому що навколо російсько-української війни було дуже багато комунікацій, заяв про те, "як чудово тривають перемовини".

Проте зараз наступив різдвяний святковий період, після якого у США політичні процеси будуть пов'язані із гарячим стартом кампанії проміжкових виборів.

Зверніть увагу! Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що масований обстріл України 27 грудня пов'язаний із зустріччю Трампа і Зеленського. Путін хотів продемонструвати свою силу напередодні переговорів лідерів США та України та показати, "що чекає на Україну та на всіх, хто нам допомагає, якщо ми продовжимо відкидати ультиматуми Росії".

"Трамп сподівався, що йому вдасться дотиснути Україну до російських компромісів, сісти з Москвою за стіл перемовин і домовитись. Однак він не встигає", – пояснив політолог.

Декілька дедлайнів вже згоріли, хоча з самого початку вони не, імовірно, і не існували. Це Трамп так намагався пришвидшити час.

Зараз для президента США вигідно зустрітися принаймні із Зеленським і зафіксувати, що український лідер сприйняв позицію США і Трампа змусив Зеленського говорити про мир. А після цього буде розмова з Путіним,

– відзначив він.

Далі Трампа буде стояти перед вибором:

або намагатиметься дати Путіну ще час для того, щоб він його тягнув, обговорював якісь деталі, говорив, що ще мають працювати робочі групи тощо;

або президент США наважиться збільшити тиск на Росію, посилити санкції і у такий спосіб продемонструвати американському істеблішменту, що Трамп мав батоги не тільки для України, але й і для Росії.

Які питання для Зеленського важливо порушити у розмові з Трампом?

Президент України на зустрічі з американським очільником, імовірно, буде говорити про зону вільної торгівлі на сході України з відрахунком відведення військ з лінії бойового зіткнення і без передачі Росії підконтрольних територій. Створення вільної економічної зони, як зазначив політолог, може бути за участі США за умови поліцейської місії на територіях по обидва боки лінії розмежування. Це компроміс, на думку політолога, на який Київ пішов на догоду Трампу разом з виборами та референдумом.

Водночас Зеленський розраховує отримати від Сполучених Штатів гарантії безпеки, а саме реальний план з гарантіями того, що Україна матиме змогу боротися з Росією і за умови відновленні бойових дій Росія буде у гіршому становищі, ніж Україна. Зрозуміло, що без реального гарантування безпеки Україні, вона на жодні компроміси не піде,

– підкреслив Олег Саакян.

Однак важливо, на його думку, що план, підготовлений Україною, не має низки пунктів, які критично важливі для Росії. Наприклад, демілітаризація України, обмеження певних видів озброєння, обмеження участі іноземних військ на території України тощо.

Тоді Трамп, додав політолог, буде змушений говорити з Путіним, вмовляти і тиснути на нього. Але Україна вже зможе сказати: ми зробили, все що мали, у США – чудовий мирний план, сподіваємось, що тепер Трамп зможе примусити і Путіна погодитися на нього. На вже неприйнятний, на відміну від плану з 28 пунктів, для Росії, хоча все ще поганий для України.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?