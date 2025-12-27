Так Володимир Путін розставляє свої акценти щодо переговорів. Про це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, додавши, що такою є стратегія, взята з Радянського Союзу.

Чому Росія провела атаку саме зараз?

Кремль негативно сприймає святкування Різдва 25 грудня, на яке перейшла Україна. Тому обстріл навряд чи був пов'язаний саме з цим великим християнським святом. Скоріш за все, Путін хотів продемонструвати свою силу перед переговорами Трампа і Зеленського.

Він хотів показати, що чекає на Україну та на всіх, хто нам допомагає, якщо ми продовжимо відкидати ультиматуми Росії. До того ж були сигнали з боку російського МЗС, що завершення війни нібито близько, потрібно зробити "ривок".

Зверніть увагу! Ці слова належать заступнику міністра закордонних справ Росії Сергію Рябкову. Він наголосив, що "25 грудня залишиться днем, коли ми наблизилися до рішення про закінчення війни". Втім Рябков додав, що Україна та Європа "подвоюють зусилля", щоб зірвати переговори.

"Цей "ривок" ми побачили у повітрі, а також бачимо на суходолі. Росіяни концентруються і намагаються просуватися вперед. Вони захопили Сіверськ, суттєво просунулися у Гуляйполю, активізувалися біля Вовчанська", – підкреслив Ігор Романенко.

Очевидно, що у Кремля один алгоритм дій – розв'язувати так звані "першопричини конфлікту" й робити це на всіх напрямках. А після цього реалізовувати все в юридичних документах.

Отже, тиск і боротьба продовжується. Ймовірно, все це ми побачимо під час зустрічі з Трампом. Поки складається враження, що американський президент має одну ціль – дотиснути Україну й змусити нас погодитися на умови Росії.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського?