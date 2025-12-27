Про це інформує 24 Канал із посиланням на календар Білого дому.
Коли відбудеться зустріч лідерів?
Білий дім підтвердив, що зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Зеленським відбудеться 28 грудня у Флориді. Спілкування очільників країн розпочнеться о 23:00 за київським часом у Палм-Біч. Курорт розташований поблизу приватної резиденції Трампа Мар-а-Лаго, куди президент завітав на вихідні.
На порядку денному – обговорення широкого спектра питань, зокрема мирної угоди у війні із Росією.
Що обговорюватимуть Трамп та Зеленський?
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час двосторонніх переговорів із Трампом обговорюватимуться ключові питання щодо безпекових гарантій.
Крім того, сторони поспілкуються про можливі кроки для досягнення миру у російсько-українській війні.
Зустріч має стати важливою для поглиблення співпраці двох країн та обговорення перспектив мирного врегулювання.