Про це інформує 24 Канал із посиланням на календар Білого дому.

Дивіться також Є прогрес, – експерт сказав, з чим Зеленський поїде до Трампа

Коли відбудеться зустріч лідерів?

Білий дім підтвердив, що зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Зеленським відбудеться 28 грудня у Флориді. Спілкування очільників країн розпочнеться о 23:00 за київським часом у Палм-Біч. Курорт розташований поблизу приватної резиденції Трампа Мар-а-Лаго, куди президент завітав на вихідні.

На порядку денному – обговорення широкого спектра питань, зокрема мирної угоди у війні із Росією.

Що обговорюватимуть Трамп та Зеленський?