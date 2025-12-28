По словам Рютте, Трамп "полностью сосредоточен на том, чтобы завершить эту войну". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Что Рютте думает о способности Трампа завершить войну в Украине?
Он (Трамп, – 24 Канал) хочет завершить войну РФ против Украины. Он – единственный, кто смог заставить Путина сесть за стол переговоров, и единственный, кто сможет в конце концов заставить его заключить мир,
– сказал генсек НАТО в интервью Bild.
По словам главы Альянса, Трамп максимально сфокусирован на завершении войны. Он убежден, что президент США является единственным политическим лидером, которому удалось посадить Путина за стол переговоров и который потенциально может довести этот процесс до подписания мирного соглашения.
В то же время Рютте признал: мир без компромиссов не бывает. По его словам, уступки – это неотъемлемая часть любых мирных договоренностей. При этом он не уточнил, о каких именно компромиссах идет речь и от кого их ожидать.
Генсек НАТО также опроверг опасения, что при президентстве Трампа США могут свернуть поддержку Украины, которая уже четвертый год противостоит полномасштабной российской агрессии. Наоборот, Рютте уверен, что Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться преданным Альянсу, а значит – в случае угрозы со стороны России европейские страны не останутся один на один с врагом.
В Майами началась встреча Трампа и Зеленского
Владимир Зеленский прибыл в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для переговоров по мирному плану для Украины.
По словам Зеленского, в США он обсудит гарантии безопасности для Украины не только от Вашингтона, но и от Европы. Также лидеры будут говорить о военном измерении и плане благосостояния – план восстановления.
Также президент Украины хочет согласовать дальнейшие совместные шаги, чтобы план реально заработал. После этого США проговорят все это с россиянами и украинская сторона получит обратную связь.