Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время прямого включения в программе Zona Bianca на телеканале Rete4, передает 24 Канал со ссылкой на Corriere Della Sera.

Как прошли переговоры?

По словам Таяни, Италия полностью поддерживает инициативы Соединенных Штатов. Он отметил, что дальнейшее развитие событий пока остается открытым и многое будет зависеть от того, согласится ли Владимир Путин на предложенные шаги.

Министр отметил, что вопрос безопасности является ключевым не только для Украины, но и для всей Европы. По его словам, ЕС должен сыграть важную роль в этом процессе и действовать совместно с США, ведь только в единстве можно стать мощным партнером для завершения войны.

Важно! В Белом доме также сообщили, что Дональд Трамп сделает заявление по поводу переговоров с Владимиром Зеленским.

Источник РБК-Украина в команде украинского президента отметил, что встреча лидеров прошла очень содержательно и стала одной из самых важных за все время.

Отметим, что глава НАТО Марк Рютте убежден, что именно Дональд Трамп имеет достаточное влияние, чтобы заставить Владимира Путина остановить агрессию против Украины.

Трамп поддерживает связь с Путиным: последние новости