Про це мовиться у заяві Меджлісу, пише 24 Канал.
Дивіться також Зеленський і Трамп висловилися про перемовини: головні заяви президентів
Звернення Меджлісу до Зеленського: що відомо?
В неділю, 28 грудня, Меджліс кримськотатарського народу оприлюднив заяву щодо мирних перемовин, у якій звернувся до президента України Володимира Зеленського. У зверненні наголошується на необхідності залучення уповноваженого представника Меджлісу до складу української делегації під час міжнародних перемовин, пов'язаних із питанням Криму.
У вищому представницькому органі кримськотатарського народу зазначили, що участь представника корінного народу є важливою для захисту прав, інтересів та майбутнього півострова. Це також потрібно для дотримання принципів визначених Декларацією ООН про права корінних народів.
Водночас у Меджлісі заявили, що через позицію США в процесі "мирного плану" немає чітких положень, які б гарантували справедливий та тривалий мир. Особливе занепокоєння у кримськотатарського народу викликає відсутність пунктів про відновлення територіальної цілісності України та повернення Криму та Севастополя, які є невід'ємною частиною України. У Меджлісі наголосили, що в документі про мир обов'язково має бути зазначено, що суверенітет України поширюється на всю її територію в межах міжнародно визнаних кордонів.
Яка позиція кримськотатарського народу України?
У заяві Меджлісу визначено декілька непохитних пунктів щодо території Криму. Вони передбачають боротьбу за відновлення територіальної цілісності України та право кримськотатарського народу на самовизначення у складі української держави. Також мовиться про категоричну відмову від будь-якого визнання Криму російським і невизнання будь-яких рішень щодо статусу півострова, ухвалених без згоди України та кримськотатарського народу.
Як коментує мирні переговори Зеленський?
Зеленський заявив, що важливі рішення щодо мирної угоди можуть бути ухвалені вже до Нового року.
Також президент наголосив, що гарантії безпеки від США вдалось погодити на 100%, від Штатів та Європи – на 90%. Крім того, план з відновлення України після війни також на фінальному етапі узгодження.
За словами Зеленського, найближчими тижнями сторони зустрінуться, аби узгодити питання, щодо яких немає остаточних рішень. Водночас президент України наголосив, що вони з Трампом провели змістовну розмову з усіх питань і високо відзначив прогрес, який досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів.