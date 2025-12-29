Об этом говорится в заявлении Меджлиса, пишет 24 Канал.

Обращение Меджлиса к Зеленскому: что известно?

В воскресенье, 28 декабря, Меджлис крымскотатарского народа обнародовал заявление о мирных переговорах, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении отмечается необходимость привлечения уполномоченного представителя Меджлиса в состав украинской делегации во время международных переговоров, связанных с вопросом Крыма.

В высшем представительском органе крымскотатарского народа отметили, что участие представителя коренного народа является важным для защиты прав, интересов и будущего полуострова. Это также нужно для соблюдения принципов определенных Декларацией ООН о правах коренных народов.

В то же время в Меджлисе заявили, что из-за позиции США в процессе "мирного плана" нет четких положений, которые бы гарантировали справедливый и длительный мир. Особое беспокойство у крымскотатарского народа вызывает отсутствие пунктов о восстановлении территориальной целостности Украины и возвращении Крыма и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Украины. В Меджлисе отметили, что в документе о мире обязательно должно быть указано, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию в пределах международно признанных границ.

Какова позиция крымскотатарского народа Украины?

В заявлении Меджлиса определено несколько непреклонных пунктов относительно территории Крыма. Они предусматривают борьбу за восстановление территориальной целостности Украины и право крымскотатарского народа на самоопределение в составе украинского государства. Также говорится о категорическом отказе от любого признания Крыма российским и непризнании любых решений относительно статуса полуострова, принятых без согласия Украины и крымскотатарского народа.

Как комментирует мирные переговоры Зеленский?