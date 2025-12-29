Об этом говорится в заявлении Меджлиса, пишет 24 Канал.
Обращение Меджлиса к Зеленскому: что известно?
В воскресенье, 28 декабря, Меджлис крымскотатарского народа обнародовал заявление о мирных переговорах, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении отмечается необходимость привлечения уполномоченного представителя Меджлиса в состав украинской делегации во время международных переговоров, связанных с вопросом Крыма.
В высшем представительском органе крымскотатарского народа отметили, что участие представителя коренного народа является важным для защиты прав, интересов и будущего полуострова. Это также нужно для соблюдения принципов определенных Декларацией ООН о правах коренных народов.
В то же время в Меджлисе заявили, что из-за позиции США в процессе "мирного плана" нет четких положений, которые бы гарантировали справедливый и длительный мир. Особое беспокойство у крымскотатарского народа вызывает отсутствие пунктов о восстановлении территориальной целостности Украины и возвращении Крыма и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Украины. В Меджлисе отметили, что в документе о мире обязательно должно быть указано, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию в пределах международно признанных границ.
Какова позиция крымскотатарского народа Украины?
В заявлении Меджлиса определено несколько непреклонных пунктов относительно территории Крыма. Они предусматривают борьбу за восстановление территориальной целостности Украины и право крымскотатарского народа на самоопределение в составе украинского государства. Также говорится о категорическом отказе от любого признания Крыма российским и непризнании любых решений относительно статуса полуострова, принятых без согласия Украины и крымскотатарского народа.
Как комментирует мирные переговоры Зеленский?
Зеленский заявил, что важные решения по мирному соглашению могут быть приняты уже до Нового года.
Также президент отметил, что гарантии безопасности от США удалось согласовать на 100%, от Штатов и Европы – на 90%. Кроме того, план по восстановлению Украины после войны также на финальном этапе согласования.
По словам Зеленского, ближайшие недели стороны встретятся, чтобы согласовать вопросы, по которым нет окончательных решений. В то же время президент Украины отметил, что они с Трампом провели содержательный разговор по всем вопросам и высоко отметил прогресс, который достигли украинская и американская команды в течение последних недель.