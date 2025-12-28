Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского президента Владимира Зеленского, обнародованную в воскресенье, 28 декабря.
О чем сообщил Зеленский?
Президент сказал, что сейчас Украина делает все возможное для достижения результатов, однако окончательные решения зависят от партнеров, которые поддерживают Украину, и тех кто давит на Россию, чтобы она почувствовала последствия агрессии.
Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает его нормальность, – прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры,
– написал он.
По его словам, ремонтные бригады, энергетики и ГСЧС работают круглосуточно для восстановления энергоснабжения и защиты украинцев. В то же время он отметил важность эффективного действия давления против России.
Не менее важными, по мнению Владимира Зеленского, остаются поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны и финализации международных шагов, которые должны привести к окончанию войны и гарантий безопасности.
"Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает", – резюмировал он.
Какие обсуждения будут?
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для личной встречи с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения имеющегося мирного плана, который предусматривает, в частности, вопрос территорий.
Reuters сообщало, что встреча состоится на фоне серьезных разногласий между сторонами. Будут обсуждаться вопросы будущего Донецкой области и Запорожской АЭС, причем Россия требует уступок.
Политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснял, что Украине важно определить во время этой встречи, какими будут дальнейшие шаги Дональда Трампа, который тоже имеет большие ожидания относительно разговора.