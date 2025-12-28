Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, отметив, что пока сложно делать прогнозы относительно мирных переговоров. Многое будет зависеть от действий стран Запада.

К теме Серьезный вызов: политолог предположил, как Зеленскому убедить "гениального" миротворца Трампа

Закончится ли война в 2026 году?

Как отметил Белл, пока нет никаких признаков, что Путин хочет прекратить войну. Он убежден, что может достичь еще больших результатов на поле боя. Все это происходит на фоне того, что Соединенные Штаты отдаляются от Европы.

Странам Запада важно усилить военную помощь для Украины. К примеру, сильным шагом было бы предоставление нашему государству "Томагавков" или других дальнобойных ракет.

Тогда вам будет легче бить по России. Это усложнит жизнь Путину. Также нужны новые санкции и введена беспилотная зона над Украиной. Это заставит Путина быть более сговорчивым,

– сказал Белл.

Обратите внимание! Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, какой месяц будет наиболее благоприятным для мирного соглашения между Украиной и Россией.

Мирные переговоры: кратко