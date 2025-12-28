Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського президента Володимира Зеленського, оприлюднену у неділю, 28 грудня.

Дивіться також Чи закінчиться війна у 2026 році: прогноз віцемаршала Британії

Про що повідомив Зеленський?

Президент сказав, що наразі Україна робить усе можливе для досягнення результатів, проте остаточні рішення залежать від партнерів, які підтримують Україну, і тих хто тисне на Росію, щоб вона відчула наслідки агресії.

Лише за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, – передусім проти нашої енергетичної інфраструктури,

– написав він.

За його словами, ремонтні бригади, енергетики та ДСНС працюють цілодобово для відновлення енергопостачання та захисту українців. Водночас він наголосив на важливості ефективної дії тиску проти Росії.

Не менш важливими, на думку Володимира Зеленського, залишаються постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та фіналізації міжнародних кроків, які мають привести до закінчення війни та гарантій безпеки.

"Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.

Які обговорення будуть?