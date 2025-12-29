Політолог, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу припустив, що Дональд Трамп міг підійти до розмови не до кінця підготовленим. На його думку, частина даних, які Трамп отримував перед зустріччю, могла бути фрагментованою.

Розсинхронізація у переговорах США і Росії

Політолог нагадав, що після кількох переговорних турів у різних форматах у публічній площині звучали 20 пунктів і три ключові блоки плану. Водночас він звернув увагу на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про те, що з американцями, мовляв, з грудня обговорюють уже 27 пунктів. Це, за його словами, виглядало як сигнал про паралельні розмови в різних рамках.

Так чи інакше видається, що перемовна група з боку Сполучених Штатів Америки про різне говорила з Україною та Європою і відповідно з Росією,

– сказав Буряченко.

У США могли розподілятися ролі в команді, яка тримала контакти з різними сторонами. У його логіці постійні комунікації з Москвою концентрувалися навколо вузького кола, яке водночас було найближче до Трампа. Саме тому у деталях могла виникати плутанина, яка й вплинула на підготовку до зустрічі.

Мені видається, що Віткофф частково дезінформує Трампа,

– зазначив політолог.

Він додав, що через це позиція президента США виглядала фрагментованою і частково вирваною з контексту. Цілісної картини за підсумками туру, на його думку, не з'явилося. Тому наступні кроки потребують узгодження однієї рамки для всіх учасників.

Чому зустріч Зеленського і Трампа стала позитивним сигналом?

Зустріч Буряченко назвав корисною не тому, що вона дала готові рішення. Вона дозволила провести межу і зупинити подальше розходження підходів. У цій логіці важливо було не поглиблювати розсинхронізацію і повернути переговори до спільної базової точки.

Безумовно, ця зустріч була позитивом, тому що принаймні проміжну рисочку можна було підвести, щоб не продовжувати цю розсинхронізацію надалі,

– сказав Буряченко.

Для української сторони ключовим було "зв'язати" ці підходи і показати, що спільні позиції все ж існують. Це мало підтвердити, що переговорний процес можливий і має перспективу, навіть якщо швидкого фіналу чекати не варто.

Нашому президенту було надзвичайно важке завдання – зв'язати ці дуги між собою і показати, що є спільні позиції і що подальший перемовний процес можливий та має перспективу,

– зазначив він.

Також він згадав заяву президента України про готовність американської сторони прийняти наступний переговорний тур у січні на рівні лідерів. На його думку, після цієї зустрічі не варто було чекати швидких результатів. Натомість з’являється шанс підготувати наступний етап так, щоб уникнути повторення розсинхронізації.

Як у США можуть подати телефонний контакт як політичний результат?

Політолог припустив, що американській стороні важливо показати внутрішній аудиторії простий і швидкий результат, який легко пояснити заголовками. Для цього подію можуть "упакувати" як медійну перемогу, навіть якщо змістовного прориву не буде. Як один із таких сюжетів він назвав ідею телефонного контакту між Зеленським і Путіним.

Намагання американської сторони політтехнологічне, навіть не політичне – виокремити певну перемогу для Трампа, яку він міг би формулювати для американських ЗМІ,

– сказав Буряченко.

В такій подачі акцент роблять не на змісті, а на "картинці процесу". Сам факт контакту можна подати як доказ того, що сторони рухаються до миру, навіть якщо це не змінює позицій. У результаті Трампа можуть намагатися показати як того, хто змушує сторони говорити.

Трампа хочуть видати за дорослого в кімнаті, який бере одну сторону, другу сторону і каже: "Ну, давайте миріться",

– зазначив Буряченко.

Водночас він наголосив, що телефонна розмова сама по собі не дасть відчутного результату без тиску на Путіна. Реальні зміни можливі лише через санкційні та мілітарні інструменти, щоб Кремль зрозумів, що не може далі воювати.

