Об этом рассказал президент Украины во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что предложили США относительно мирных переговоров?

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться в Соединенных Штатах. Вашингтон впервые предложил встречу на площадке в Майами. По словам Владимира Зеленского, разговор на уровне двух делегаций – России и Украины – могут состояться на следующей неделе.

В частности, предлагается провести деэскалацию в энергетике и прекратить удары по критической инфраструктуре.

Реагируя на предложение, Украина уже подтвердила свое участие. Россия пока ответа не дала.

Они (США, – 24 Канал) обычно едут в Россию, а потом передают ответ,

– рассказал Зеленский.

Кроме того, команды будут в дальнейшем работать над обменами военнопленными. США обещают проводить мониторинг прекращения огня в случае политического решения.

По словам Владимира Зеленского, Украина продолжает настаивать на позиции по фронту "стоим, где стоим". В то же время общего решения по Запорожской АЭС пока нет. Вопрос территорий и других спорных пунктов могут обсудить на возможной трехсторонней встрече лидеров.

Что известно о переговорах сторон о завершении войны?