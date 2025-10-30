У вечірньому зверненні за 30 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що кілька годин тому росіяни скинули бомби на Слов'янську ТЕС, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на ТЕС у Слов'янську?
Внаслідок атаки дві людини загинули. Також є поранені.
Це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу,
– заявив президент.
Нагадаємо, що вранці окупанти обстріляли Слов'янськ з РСЗВ. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. На жаль, три людини загинули.
Зауважимо, що у ніч проти 30 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Ворог націлився на ТЕС у різних областях. По всій Україні запроваджували екстрені відключення.
Що відомо про наслідки атаки на Україну 30 жовтня?
- Загарбники запустили по Україні понад 700 цілей. Противник використав усю можливу номенклатуру озброєння. Це і ударні дрони, і ракети повітряного, морського і наземного базування. Силам ППО вдалося знешкодити понад 600 засобів повітряного ураження.
- Переважна більшість ударів росіяни були спрямовані на західні регіони. Так, на Львівщині пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Запоріжжя уночі перебувало під масованим обстрілом балістикою. Там загинули два чоловік.