Про це президент України повідомив у понеділок, 6 квітня.
Де на фронті зараз найгарячіше?
Зеленський обговорив з Сирським та Гнатовим перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках – саме там нині зосереджені основні зусилля російської армії та відповідна протидія українських сил.
Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів,
– написав глава держави.
Також він зазначив, що йшлося про українські дипстайкі і визначення відповідних пріоритетів. За словами Зеленського, далекобійні удари сприяють скороченню російських доходів, насамперед від нафти: це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках.
Окрім цього, президент повідомив, що разом із військовим командуванням затвердив подальші кроки.
Він наголосив, що сильні позиції України на фронті та у сфері далекобійних можливостей мають посилювати і дипломатичні позиції держави та її взаємодію з партнерами.
Ситуація на передовій: останні новини
6 квітня аналітики DeepState повідомили, що українські військові мали успіхи у просуванні на фронті. Підрозділам 129 окремої важкої механізованої бригади вдалося відновити контроль поблизу Амбарного у Харківській області.
У самій 129 ОВМБр наголосили, що просування вперед дається ціною надзвичайних зусиль, мужності та професійної роботи штурмових підрозділів, операторів БпЛА й артилерії.
Нещодавно російське міноборони заявило про "захоплення усієї Луганщини". У Третій штурмовій бригаді спростували заяву росіян, зазначивши, що ЗСУ контролюють населені пункти Надія, Новоєгорівка та Греківка.