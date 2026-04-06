Про це президент України повідомив у понеділок, 6 квітня.

Читайте також Росія хоче просунутися на Донеччині, а ЗСУ контратакують на Харківщині: огляд фронту від ISW

Де на фронті зараз найгарячіше?

Зеленський обговорив з Сирським та Гнатовим перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках – саме там нині зосереджені основні зусилля російської армії та відповідна протидія українських сил.

Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів,

– написав глава держави.

Також він зазначив, що йшлося про українські дипстайкі і визначення відповідних пріоритетів. За словами Зеленського, далекобійні удари сприяють скороченню російських доходів, насамперед від нафти: це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках.

Окрім цього, президент повідомив, що разом із військовим командуванням затвердив подальші кроки.

Він наголосив, що сильні позиції України на фронті та у сфері далекобійних можливостей мають посилювати і дипломатичні позиції держави та її взаємодію з партнерами.

Ситуація на передовій: останні новини