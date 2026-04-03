Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, пояснивши, що погодившись на перемир'я, Путін тим самим визнає, що неспроможний відбивати українські атаки.

Дивіться також "Чекаємо відповіді від Росії": Зеленський обговорить перемир'я на Великдень із США

Чи доцільно Україні йти на Великоднє перемир'я?

Як прогнозує фахівець зі стратегічних комунікацій, Великоднє перемир'я цьогоріч не настане. З його слів, при всьому дискомфорті, який відчувають українські цивільні, якщо удари СОУ по російській нафтовій інфраструктурі продовжаться і будуть таким ж ефективними, для України немає жодного резону відмовлятися від таких дій.

Тиск на російську нафтову промисловість – це набагато швидший шлях закінчити війну, ніж будь-які інші доступні нам способи,

– переконаний Богданов.

Зі слів публіциста, саме наявність у Кремля фінансів, зокрема від продажу нафти, дає змогу вести йому цю війну. Він вважає, що якщо Україна далі зможе блокувати російський експорт енергоресурсів, якщо після завершення війни в Ірані Трамп поверне санкції, які були введені проти Росії, то війна завершиться скоріше.

Наше завдання – позбавити Росію грошей. Це єдине, що живить війну. Тому треба зважувати, що для України краще: продовжувати удари по російській нафті чи погоджуватися на енергетичне перемир'я,

– озвучив Богданов.

Фахівець зі стратегічних комунікацій підсумував, що останні удари Сил оборони України по російських цілях, зокрема портах, через які здійснюється експорт нафти, показали, що ситуація вже неоднозначна. Березень 2026-го за всі роки війни став місяцем, коли українські діпстрайки перевершили російські за кількістю та результативністю.

До відома! Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився про те, що у Москві не побачили чіткої пропозиції про Великоднє перемир'я у словах українського президента. Він переклав відповідальність на Зеленського, озвучивши, що він "повинен взяти на себе відповідальність і ухвалити рішення, аби вийти на мир, а не на перемир'я".

Чи погодиться Росія на Великоднє перемир'я: думки експертів