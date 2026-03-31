Про це президент заявив під час звернення до європейських міністрів, передає 24 Канал.

Що планує зробити Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з американськими чиновниками ініціативу припинення вогню на Великдень. Глава держави нагадав, що 30 березня Україна запропонувала Росії організувати перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Київ розраховує на підтримку цієї ініціативи з боку США.

Ми чекаємо відповіді від Росії. Завтра я буду розмовляти з американською командою, зокрема і з цього питання. Ми сподіваємося на результати. Результати потрібні всім,

– наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський раніше наголошував, що Україна готова до перемир'я, але не ціною територіальних поступок, а Росія наразі не демонструє готовності до мирних переговорів.

