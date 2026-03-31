Про це президент заявив під час звернення до європейських міністрів, передає 24 Канал.
Що планує зробити Зеленський?
Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з американськими чиновниками ініціативу припинення вогню на Великдень. Глава держави нагадав, що 30 березня Україна запропонувала Росії організувати перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Київ розраховує на підтримку цієї ініціативи з боку США.
Ми чекаємо відповіді від Росії. Завтра я буду розмовляти з американською командою, зокрема і з цього питання. Ми сподіваємося на результати. Результати потрібні всім,
– наголосив президент.
Нагадаємо, Зеленський раніше наголошував, що Україна готова до перемир'я, але не ціною територіальних поступок, а Росія наразі не демонструє готовності до мирних переговорів.
Перемир'я на Великдень: останні новини
Попри спроби України встановити тимчасовий мир на Великодні свята – Росія не демонструє схожого бажання. Вчергове, вони знайшли виправдання. Зокрема, речник Кремля Пєсков заявив, що потрібно нібито встановлювати тривалий мир, а не перемир'я.
Зеленський також вкотре звернув увагу на енергетичне перемир'я, про яке вже раніше йшла мова. Він заявив, що Україна готова до перемир'я з Росією стосовно ударів по енергетичних об'єктах, але рішення залежить від Москви. Відомо, що Росія не надсилала сигналів про енергетичне перемир'я, тож Київ планує передати пропозицію США для подальших дій.
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ініціатива Володимира Зеленського щодо можливого Великоднього перемир'я є чітким сигналом про те, що Україна готова зробити крок до зупинки активної фази війни.