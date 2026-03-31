Об этом президент заявил во время обращения к европейским министрам, передает 24 Канал.
Что планирует сделать Зеленский?
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с американскими чиновниками инициативу прекращения огня на Пасху. Глава государства напомнил, что 30 марта Украина предложила России организовать перемирие на период пасхальных праздников. По его словам, Киев рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны США.
Мы ждем ответа от России. Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты. Результаты нужны всем,
– подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский ранее подчеркивал, что Украина готова к перемирию, но не цене территориальных уступок, а Россия пока не демонстрирует готовность к мирным переговорам.
Перемирие на Пасху: последние новости
Несмотря на попытки Украины установить временный мир на Пасху – Россия не демонстрирует подобного желания. В очередной раз, они нашли оправдание. В частности, спикер Кремля Песков заявил, что нужно якобы устанавливать длительный мир, а не перемирие.
Зеленский в очередной раз обратил внимание на энергетическое перемирие, о котором уже ранее шла речь. Он заявил, что Украина готова к перемирию с Россией по ударам по энергетическим объектам, но решение зависит от Москвы. Известно, что Россия не посылала сигналы об энергетическом перемирии, поэтому Киев планирует передать предложение США для дальнейших действий.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что инициатива Владимира Зеленского по поводу возможного Пасхального перемирия является четким сигналом о том, что Украина готова сделать шаг к остановке активной фазы войны.