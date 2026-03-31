Станет ли Пасха паузой в войне, или только очередной информационной ловушкой и на что способен Кремль в это время и после – для 24 Канала разобрали военные и политические аналитики.

Какова вероятность, что Россия пойдет на временное перемирие?

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что возможное Пасхальное перемирие может быть использовано Россией не для реального прекращения огня, а с тактической целью.

Подобные инициативы уже звучали во время Рождества и других христианских праздников, однако каждый раз российская сторона их нарушала. На этот раз Кремль также может согласиться на перемирие, чтобы продемонстрировать "жест доброй воли", но без намерения соблюдать режим тишины, считает Нарожный.

В прошлом году российская сторона пыталась создать образ "жертвы", обвиняя Украину в нарушении договоренностей. В связи с этим аналитик призвал украинцев оставаться бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже в период возможного затишья.

Обратите внимание, в Кремле отреагировали на заявления Владимира Зеленского относительно возможного пасхального перемирия, заявив, что не увидели "четкого предложения" от Украины. В Москве в очередной раз перекладывают ответственность за прекращение войны на Киев, настаивая на необходимости "решений", которые, по их логике, должны привести не к временной паузе, а к миру.

Нарожный отметил, что в случае согласования на перемирие украинцы теоретически могли бы получить несколько дней без массированных обстрелов. Впрочем, такой сценарий он считает маловероятным.

Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы обвинить Украину в срыве договоренностей и использовать это как повод для возобновления атак.

В условиях полномасштабной войны Украина имеет дело с противником, который не придерживается никаких моральных или этических норм, поэтому любые договоренности остаются под большим вопросом.

Отдельно Нарожный обращает внимание на риски праздничного периода: враг знает о возможных скоплениях людей во время Пасхи и других религиозных дат. Кроме того, режим тишины может быть использован для накопления ресурсов, в частности ударных дронов типа "Шахед", что повышает угрозу дальнейших массированных атак.

К чему может прибегнуть Россия во время паузы?

Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что инициатива Украины относительно Пасхального перемирия имеет прежде всего дипломатическое и коммуникационное значение. Готовность Киева к прекращению огня и даже энергетического перемирия демонстрирует международному сообществу, что Украина действует в рамках христианских ценностей и стремится к миру, в отличие от России.

Впрочем, он подчеркивает, что даже в случае объявления перемирия Россия, вероятно, будет его нарушать. Поэтому украинские военные продолжат реагировать на любые атаки, не дожидаясь завершения формального режима тишины, ведь безопасность и оборона остаются приоритетом.

Что планирует Россия на Пасху: смотреть видео

Павел Нарожный отметил, что несколько дней тишины не дадут оккупантам возможности существенно изменить ситуацию на фронте, ведь для масштабных маневров и переброски войск нужно значительно больше времени. Но такая пауза может быть использована для подготовки к новым атакам – в частности накопления ударных дронов и подвоза боеприпасов.

В последнее время мы видим довольно успешные удары именно по таким площадкам. Им довольно не просто перевезти большое количество "Шахедов". А здесь у них может быть время, они будут знать, что по ним не будут стрелять. Также смогут подвезти артиллерийские боеприпасы,

– подчеркнул он

Сейчас враг ежедневно применяет до полутора сотен дронов, а во время массированных атак – в несколько раз больше. Поэтому даже временное затишье может обернуться ростом интенсивности обстрелов в будущем, хотя украинская ПВО уже имеет опыт эффективного противодействия таким угрозам.

В Офисе Президента ответили, возможно ли Пасхальное перемирие

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что инициатива Владимира Зеленского относительно возможного Пасхального перемирия является четким сигналом: Украина готова сделать шаг к остановке активной фазы войны.

В то же время Киев не будет рассматривать никаких сценариев, которые предусматривают уступки территориями, ведь это противоречит конституции, международному праву и позиции украинского общества.

Заметим, что говорится о якобы идее предоставить Украине гарантии безопасности после передачи Донбасса России. Ранее у Зеленского заявляли, что Кремль не заинтересован в завершении войны, а любая уступка только откроет двери для дальнейших посягательств на украинские территории. Гарантии безопасности должны быть четко проговорены, юридически зафиксированы и немедленно вступать в действие в случае нарушения перемирия, а обсуждение этих условий должно предшествовать любым уступкам.

Россия пока не демонстрирует никакой реальной готовности ни к перемирию, ни к любому формату прекращения боевых действий. Наоборот, она продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры, используя это как ключевой инструмент ведения войны и попытку скрыть собственные неудачи.

Подоляк отметил, что заявления Кремля о якобы отсутствии четких предложений лишь подтверждают нежелание Москвы двигаться к миру. Любые переговоры с Россией возможны только при условии системного давления, в частности через военные и экономические инструменты, которые Украина постепенно наращивает.

Россия не готова к любой жизни в мире. Война для нее является единственным форматом продолжения существования. Как только она закончится, так сразу у них возникнут существенные внутренние проблемы. Это приведет к тому, что Россия закончит свое существование в таком формате,

– отметил Подоляк.

У Зеленского ответили, возможно ли временное перемирие: смотреть видео

Что о Пасхальном перемирии говорит Владимир Зеленский