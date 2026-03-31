Чи стане Великдень паузою у війні, чи лише черговою інформаційною пасткою і на що здатний Кремль в цей час та опісля – для 24 Каналу розібрали військові та політичні аналітики.

Яка ймовірність, що Росія піде на тимчасове перемир'я?

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що можливе Великоднє перемир'я може бути використане Росією не для реального припинення вогню, а з тактичною метою.

Подібні ініціативи вже лунали під час Різдва та інших християнських свят, однак щоразу російська сторона їх порушувала. Цього разу Кремль також може погодитися на перемир'я, щоб продемонструвати "жест доброї волі", але без наміру дотримуватися режиму тиші, вважає Нарожний.

Минулого року російська сторона намагалася створити образ "жертви", звинувачуючи Україну у порушенні домовленостей. У зв'язку з цим аналітик закликав українців залишатися пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у період можливого затишшя.

Зверніть увагу, у Кремлі відреагували на заяви Володимира Зеленського щодо можливого великоднього перемир'я, заявивши, що не побачили "чіткої пропозиції" від України. У Москві вкотре перекладають відповідальність за припинення війни на Київ, наполягаючи на необхідності "рішень", які, за їхньою логікою, мають привести не до тимчасової паузи, а до миру.

Нарожний зазначив, що у разі погодження на перемир’я українці теоретично могли б отримати кілька днів без масованих обстрілів. Втім, такий сценарій він вважає малоймовірним.

Росія може вдатися до провокацій, щоб звинуватити Україну у зриві домовленостей і використати це як привід для відновлення атак.

В умовах повномасштабної війни Україна має справу з противником, який не дотримується жодних моральних чи етичних норм, тому будь-які домовленості залишаються під великим питанням.

Окремо Нарожний звертає увагу на ризики святкового періоду: ворог знає про можливі скупчення людей під час Великодня та інших релігійних дат. Крім того, режим тиші може бути використаний для накопичення ресурсів, зокрема ударних дронів типу "Шахед", що підвищує загрозу подальших масованих атак.

До чого може вдатись Росія під час паузи?

Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що ініціатива України щодо Великоднього перемир'я має передусім дипломатичне та комунікаційне значення. Готовність Києва до припинення вогню та навіть енергетичного перемир'я демонструє міжнародній спільноті, що Україна діє в межах християнських цінностей і прагне миру, на відміну від Росії.

Втім, він підкреслює, що навіть у разі оголошення перемир'я Росія, ймовірно, його порушуватиме. Тому українські військові продовжать реагувати на будь-які атаки, не чекаючи завершення формального режиму тиші, адже безпека та оборона залишаються пріоритетом.

Павло Нарожний зазначив, що кілька днів тиші не дадуть окупантам можливості суттєво змінити ситуацію на фронті, адже для масштабних маневрів і перекидання військ потрібен значно довший час. Але така пауза може бути використана для підготовки до нових атак – зокрема накопичення ударних дронів та підвезення боєприпасів.

Останнім часом ми бачимо доволі успішні удари саме по таких майданчиках. Їм доволі не просто перевезти велику кількість "Шахедів". А тут у них може бути час, вони будуть знати, що по них не будуть стріляти. Також зможуть підвезти артилерійські боєприпаси,

– наголосив він

Зараз ворог щодня застосовує до півтори сотні дронів, а під час масованих атак – у кілька разів більше. Тому навіть тимчасове затишшя може обернутися зростанням інтенсивності обстрілів у майбутньому, хоча українська ППО вже має досвід ефективної протидії таким загрозам.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ініціатива Володимира Зеленського щодо можливого Великоднього перемир'я є чітким сигналом: Україна готова зробити крок до зупинки активної фази війни.

Водночас Київ не розглядатиме жодних сценаріїв, які передбачають поступки територіями, адже це суперечить Конституції, міжнародному праву та позиції українського суспільства.

Зауважимо, що мовиться про нібито ідею надати Україні гарантії безпеки після передачі Донбасу Росії. Раніше у Зеленського заявляли, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни, а будь-яка поступка лише відкриє двері для подальших зазіхань на українські території. Гарантії безпеки мають бути чітко проговорені, юридично зафіксовані й негайно вступати в дію у разі порушення перемир'я, а обговорення цих умов повинно передувати будь-яким поступкам.

Росія наразі не демонструє жодної реальної готовності ні до перемир'я, ні до будь-якого формату припинення бойових дій. Навпаки, вона продовжує обстріли цивільної інфраструктури, використовуючи це як ключовий інструмент ведення війни та спробу приховати власні невдачі.

Подоляк наголосив, що заяви Кремля про нібито відсутність чітких пропозицій лише підтверджують небажання Москви рухатися до миру. Будь-які переговори з Росією можливі лише за умови системного тиску, зокрема через військові та економічні інструменти, які Україна поступово нарощує.

Росія не готова до будь-якого життя в мирі. Війна для неї є єдиним форматом продовження існування. Як тільки вона закінчиться, так одразу у них виникнуть суттєві внутрішні проблеми. Це приведе до того, що Росія закінчить своє існування в такому форматі,

– зауважив Подоляк.

