Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у рамках "Bucha Summit 2026", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також П'ять регіонів під обстрілами: де найскладніша ситуація зі світлом

Чи є домовленості про енергетичне перемир'я?

Президент повідомив, що наразі Росія не надсилала жодних сигналів щодо впровадження потенційного енергетичного перемир'я. Київ планує передати таку пропозицію США, які, своєю чергою, оголосять цю ідею Росії.

Також він прокоментував інформацію про те, що деякі партнери зверталися до Києва із проханням послабити удари проти російської нафтової інфраструктури на тлі глобальної кризи через ескалацію на Близькому Сході.