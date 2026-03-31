Які наслідки російських обстрілів?
Найскладніша ситуація з світлом у п'яти областях. Там частина жителів залишилася без електропостачання, повідомили в Міненерго.
Знеструмлені частково споживачі:
- у Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Полтавській;
- та Харківській областях.
Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи,
– повідомили у відомстві.
За словами Міненерго, енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців, що постраждали від атак.
Яке споживання еклектроенергії у вівторок?
Водночас в Україні росте споживання електроенергії у вівторок. Станом на 9:30 ранку його рівень перевищував показникик попереднього дня на 2,7%, повідомили в Укренерго.
Причина зростання споживання електроенергії полягає у хмарній погоді. Річ у тім, що на хмари затягнули небо майже на всій території України, а в декількох регіонах також йде дощ.
У підсумку побутові сонячні електростанції сьогодні знизили ефективність своєї роботи. Відповідно українці збільшили обсяги споживання енергії із загальної мережі.
Тому енегетики радять ощадливо споживати електроенергію сьогодні, особливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Будь ласка, обмежте у цей час користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно,
– заликали в Укренерго.
Разом з тим 31 березня застосування обмежень в електропостачанні не прогнозують.
Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Простежити за змінами можна на сайті та офіційних сторінках у соцмережах свого обленерго.
Як Росія продовжує обстрілювати енергетику?
У ніч проти 26 березня російські війська вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Під удар потрапили, зокрема, об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали чотири енергооб’єкти, а без електропостачання залишилися на ранок 33,4 тисячі родин.
Напередодні, 25 березня, російський обстріл пошкодив енергетичний об’єкт на Чернігівщині. Найбільше постраждали Чернігів і прилеглий район – там без світла залишилися близько 150 тисяч споживачів.
Ще днем раніше, 24 березня, через масовану атаку частково знеструмленими були одразу кілька регіонів. За даними Міненерго, перебої з електропостачанням фіксували у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Президент Володимир Зеленський також попередив про нову загрозу: за його словами, Росія може готувати атаки на системи водопостачання. Він зазначив, що такі удари можливі вже в найближчі місяці.