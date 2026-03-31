Какие последствия российских обстрелов?

Самая сложная ситуация со светом в пяти областях. Там часть жителей осталась без электроснабжения, сообщили в Минэнерго.

Обесточены частично потребители:

в Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

Полтавской;

и Харьковской областях.

Везде, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы,

– сообщили в ведомстве.

По словам Минэнерго, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, пострадавших от атак.

Какое потребление эклектроэнергии во вторник?

В то же время в Украине растет потребление электроэнергии во вторник. По состоянию на 9:30 утра его уровень превышал показатели предыдущего дня на 2,7%, сообщили в Укрэнерго.

Причина роста потребления электроэнергии заключается в облачной погоде. Дело в том, что на облака затянули небо почти на всей территории Украины, а в нескольких регионах также идет дождь.

В итоге бытовые солнечные электростанции сегодня снизили эффективность своей работы. Соответственно украинцы увеличили объемы потребления энергии из общей сети.

Поэтому энегетики советуют экономно потреблять электроэнергию сегодня, особенно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Пожалуйста, ограничьте в это время пользование мощными электроприборами и не включайте несколько таких приборов одновременно,

– заликали в Укрэнерго.

Вместе с тем 31 марта применение ограничений в электроснабжении не прогнозируют.

Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Проследить за изменениями можно на сайте и официальных страницах в соцсетях своего облэнерго.

