Які наслідки атак на Одещину?
Внаслідок ворожих атак постраждали 4 об'єкти компанії, розповіли в ДТЕК,
На ранок частині споживаів вдалося повернути світло, однак багато домогосподарств все ще залишаються знеструмленими:
- енергетики вже перезаживили 31,5 тисяч сімей;
- без світла залишаються ще 33,4 тисячі родин.
Руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу,
– попередили в ДТЕК.
Наразі на місці ударів ворога працюють енергетики. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію, аби якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.