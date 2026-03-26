Які наслідки атак на Одещину?

Внаслідок ворожих атак постраждали 4 об'єкти компанії, розповіли в ДТЕК,

На ранок частині споживаів вдалося повернути світло, однак багато домогосподарств все ще залишаються знеструмленими:

  • енергетики вже перезаживили 31,5 тисяч сімей;
  • без світла залишаються ще 33,4 тисячі родин.

Руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу,
– попередили в ДТЕК.

Наразі на місці ударів ворога працюють енергетики. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію, аби якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.