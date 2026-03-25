Яка ситуація зі світлом на Чернігівщині?

Про те, які наслідки для енергетики завдав російський удар, йдеться в повідомленні "Чернігівобленерго".

Внаслідок чергової атаки Росії постраждав енергооб'єкт на Чернігівщині. Відомо, що 150 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Зокрема це люди у Чернігові та Чернігівському районі.

Ворожий удар спричинив миттєвий дефіцит потужності в мережі.

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація,

– пояснили в "Чернігівобленерго".

Водночас голова КОВА повідомив, що в області теж зафіксовані наслідки атаки по енергетиці. Без світла 21 тисяча мешканців міста Славутич. Критичну інфраструктуру перевили на резервне живлення, а соціальні заклади працюють на генераторах.

Що відомо про енергокризу в Молдові?

Напередодні, 24 березня, стало відомо, що нічний удар Росії по Україні спричинив дефіцит електроенергії в Молдові. Це сталося через атаку на транскордонну лінію електропередач.

Нова жорстока атака призвела до відключення лінії "Ісакча-Вулканешти", яка в певні періоди забезпечує до 60-70% нашого споживання електроенергії. Все це не випадковості, а цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на те, щоб послабити Молдову і залишити її в темряві,

– зазначила Мая Санду.

Президентка Молдови також закликала громадян економити та усвідомити серйозність ситуації. Зокрема одним із рішень країни є введення надзвичайного стану для енергосфери на 60 днів. Хоча це більше, як превентивний захід, у парламенті переконані, що так вдасться зменшити шкоду від наслідків атаки.

Навіть якщо Росія хоче нас послабити, від нас залежить, чи залишимося ми сильними і чи збережемо гідність Молдови,

– додала президентка.

Водночас відомо, що лінія електропередачі "Ісакча – Вулканешти" є основним каналом імпорту електрики з Румунії до Молдови.

