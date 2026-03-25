Яка ситуація зі світлом на Чернігівщині?
Про те, які наслідки для енергетики завдав російський удар, йдеться в повідомленні "Чернігівобленерго".
Внаслідок чергової атаки Росії постраждав енергооб'єкт на Чернігівщині. Відомо, що 150 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Зокрема це люди у Чернігові та Чернігівському районі.
Ворожий удар спричинив миттєвий дефіцит потужності в мережі. Енергетики почнуть ремонтні роботи відповідно до безпекової ситуації в регіоні.
Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація,
– пояснили в "Чернігівобленерго".
Водночас голова КОВА повідомив, що в області теж зафіксовані наслідки атаки по енергетиці. Без світла 21 тисяча мешканців міста Славутич. Критичну інфраструктуру перевили на резервне живлення, а соціальні заклади працюють на генераторах.
Що відомо про енергокризу в Молдові?
Напередодні, 24 березня, стало відомо, що нічний удар Росії по Україні спричинив дефіцит електроенергії в Молдові. Це сталося через атаку на транскордонну лінію електропередач.
Нова жорстока атака призвела до відключення лінії "Ісакча-Вулканешти", яка в певні періоди забезпечує до 60-70% нашого споживання електроенергії. Все це не випадковості, а цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на те, щоб послабити Молдову і залишити її в темряві,
– зазначила Мая Санду.
Президентка Молдови також закликала громадян економити та усвідомити серйозність ситуації. Зокрема одним із рішень країни є введення надзвичайного стану для енергосфери на 60 днів. Хоча це більше, як превентивний захід, у парламенті переконані, що так вдасться зменшити шкоду від наслідків атаки.
Навіть якщо Росія хоче нас послабити, від нас залежить, чи залишимося ми сильними і чи збережемо гідність Молдови,
– додала президентка.
Водночас відомо, що лінія електропередачі "Ісакча – Вулканешти" є основним каналом імпорту електрики з Румунії до Молдови.
Що відомо про світову енергоситуацію та її вплив на Україну?
На імпорт електроенергії впливає не лише ситуація, пов'язана з російсько-українською війною. Нині через загострення конфлікту на Близькому Сході є ризик нестачі електрики для всього світу.
Одна з ключових проблем – нестача газу, який вже шукають в Африці. Зокрема Італія та Іспанія почали вести переговори з Алжиром для збільшення постачань ресурсу. За планом, так зване нове джерело експорту має стабілізувати енергетичну кризу в Європі.
Водночас для України є подвійний ризик. Тепер це не тільки наслідки атак Росії на енергетику, а й наслідки від світового паливного дефіциту. Зокрема війна в Ірані може вплинути на кількість постачань та ціну газу. А це відповідно матиме відбиток на підготовці до наступного опалювального сезону.