Про це повідомили в Укренерго.

Чи вимикатимуть світло 25 березня?

Уночі та вдень 24 березня російські війська атакували українські міста ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Ворог цілив як у цивільні об'єкти, так і у об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Удару зазнали Вінниця, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Житомир та Івано-Франківськ.

Втім, в Укренерго повідомили, що навіть попри обстріл заходів з обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Водночас там закликали користуватись потужними електроприладами лише у денні години – з 10:00 до 15:00.

