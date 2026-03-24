Об этом сообщили в Укрэнерго.
Будут ли выключать свет 25 марта?
Ночью и днем 24 марта российские войска атаковали украинские города ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Враг целился как в гражданские объекты, так и в объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической.
Удару подверглись Винница, Тернополь, Львов, Днепр, Запорожье, Полтава, Хмельницкий, Житомир и Ивано-Франковск.
Впрочем, в Укрэнерго сообщили, что даже несмотря на обстрел мер по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируется. В то же время там призвали пользоваться мощными электроприборами только в дневные часы – с 10:00 до 15:00.
Что известно о последствиях атаки на Украину 24 марта?
В Днепре в результате атака по многоэтажке трое раненых. Здание частично повреждено. Впоследствии количество пострадавших возросло до 12. Столько же человек пострадало он атаки России на Запорожье.
Вражеские дроны попали в три района Львова. В центре города попадание состоялось в наследие ЮНЕСКО. На Сыхове поврежден жилой дом, а на улице Бандеры зафиксировано падение обломков от российского БПЛА. Количество пострадавших возросло до 23 человек.
В Виннице враг атаковал центральный район города – 11 человек ранены, один человек погиб.
В Ивано-Франковске беспилотник попал в районе роддома. Здания повреждены, есть пострадавшие и погибшие.
Также взрывы слышали в Тернополе. Там вражеский БПЛА попал в одно из административных зданий и задел педиатрическое отделение городской больницы.