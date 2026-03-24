Об этом сообщили в Укрэнерго.

Будут ли выключать свет 25 марта?

Ночью и днем 24 марта российские войска атаковали украинские города ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Враг целился как в гражданские объекты, так и в объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической.

Удару подверглись Винница, Тернополь, Львов, Днепр, Запорожье, Полтава, Хмельницкий, Житомир и Ивано-Франковск.

Впрочем, в Укрэнерго сообщили, что даже несмотря на обстрел мер по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируется. В то же время там призвали пользоваться мощными электроприборами только в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

