Какова ситуация со светом на Черниговщине?

О том, какие последствия для энергетики нанес российский удар, говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".

В результате очередной атаки России пострадал энергообъект на Черниговщине. Известно, что 150 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В частности это люди в Чернигове и Черниговском районе.

Вражеский удар вызвал мгновенный дефицит мощности в сети.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью,

– объяснили в "Черниговоблэнерго".

В то же время глава КОВА сообщил, что в области тоже зафиксированы последствия атаки по энергетике. Без света 21 тысяча жителей города Славутич. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а социальные учреждения работают на генераторах.

Что известно об энергокризисе в Молдове?

Накануне, 24 марта, стало известно, что ночной удар России по Украине вызвал дефицит электроэнергии в Молдове. Это произошло из-за атаки на трансграничную линию электропередач.

Новая жестокая атака привела к отключению линии "Исакча-Вулканешты", которая в определенные периоды обеспечивает до 60-70% нашего потребления электроэнергии. Все это не случайности, а целенаправленные действия России, направленные на то, чтобы ослабить Молдову и оставить ее в темноте,

– отметила Майя Санду.

Президент Молдовы также призвала граждан экономить и осознать серьезность ситуации. В частности одним из решений страны является введение чрезвычайного положения для энергосферы на 60 дней. Хотя это больше, как превентивная мера, в парламенте убеждены, что так удастся уменьшить ущерб от последствий атаки.

Даже если Россия хочет нас ослабить, от нас зависит, останемся ли мы сильными и сохраним ли достоинство Молдовы,

– добавила президент.

В то же время известно, что линия электропередачи "Исакча – Вулканешты" является основным каналом импорта электричества из Румынии в Молдову.

