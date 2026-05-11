Что сейчас происходит в России?

И это несмотря на официальные заявления Кремля об успехах в снижении уровня бедности, о чем сообщает Служба внешней разведки.

Читайте также Режим Ким Чен Ына "озолотился" на поддержке России в войне против Украины

Согласно информации, реальные экономические показатели свидетельствуют о противоположной ситуации. Сейчас в стране растет долговая нагрузка населения, падает покупательная способность, углубляется разрыв между официальной статистикой и фактическим уровнем жизни.

Более того, общая задолженность россиян составляет около 45 триллионов рублей. Если раньше кредиты брали на крупные покупки, то теперь для покрытия базовых расходов.

Обратите внимание! Официально уровень бедности оценивается примерно в 6,5% населения.

Но этот показатель базируется на заниженном прожиточном минимуме. Это около 17 тысяч рублей.

В то же время россияне считают чертой бедности доход втрое выше, чем 17 тысяч. Это примерно 50 тысяч рублей на человека.

Это свидетельствует о традиционном существенном замалчивании Кремлем масштабов проблемы,

– говорится в тексте.

Ситуацию ухудшают еще уровень инфляции, западные санкции и милитаризация экономики. В связи с этим базовые расходы для населения менее предсказуемы.

Поэтому даже те домохозяйства, которые формально не считаются бедными, становятся финансово уязвимыми. Таким образом, растет количество самозанятых. Это более 15 миллионов человек (или +26,8% за 2025 год).

Однако эксперты отмечают: это не свидетельство предпринимательской активности, а скорее вынужденный шаг для выживания,

– добавили в разведке.

Население "переходит" в самозанятость из-за нехватки достойных вакансий, низкий уровень зарплат и нежелание бизнеса расширять штат.

В марте российские СМИ уже писали, что россияне переходят в режим экономии. Например, снижается спрос на товары не первой необходимости.

Кроме того, люди переходят на более дешевые продукты. А среди гаджетов выбирают не новинки и флагманы, а старые модели и бюджетные бренды. Об этом шла речь в материале "The Moscow Times".

Важно! Как отмечает медиа, реальный уровень бедности в России может быть в разы выше, чем показывает официальная статистика.

Что еще стоит знать о ситуации в России?

Напомним, что Евросоюз уже готовит новые ограничения для России. Речь идет о 21-й пакет санкций. Под ударом окажутся российские банки, финансовые учреждения, военно-промышленные компании, теневой флот и тому подобное. Кроме того, планируют вернуться к санкциям, которые ранее блокировал Виктор Орбан.

Эксперт Сергей Фурса отмечал, что сейчас в России нет обвала ВВП. Однако фиксируется его снижение. Кроме того, происходит стагнация экономики.

Также Фурса объяснил, что если говорить о завершении войны в Украине, то следует смотреть именно на российский бюджет. По его словам, именно там находится "смерть Кащеева". То есть это влияет на способность Кремля финансировать боевые действия.