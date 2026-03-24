Что известно о российской атаке?

В результате ударов часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения, сообщает Минэнерго.

В настоящее время энергетики активно работают в усиленном режиме. Их цель – как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. В частности, в "Укрэнерго" заверили, что везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, 24 марта с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Они коснутся всех категорий потребителей. Более того, до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Время и продолжительность отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украинцев просят по возможности экономно использовать электроэнергию в часы пик потребления – утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему страны.

В "Укрэнерго" уточнили: активное энергопотребление целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00. В то же время не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 16:00 до 22:00.

