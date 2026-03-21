Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Какие последствия обстрела Запорожья?
Вечером 21 марта Россия запускала в направлении Запорожья ударные БпЛА. Во время воздушной тревоги в черте города раздавались взрывы, работала ПВО и поднимался столб дыма.
Как сообщил Федоров, в результате обстрела в некоторых районах города возможны перебои с электроэнергией.
Более 47 тысяч абонентов были обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье,
– уточнили в Запорожской ОГА.
Федоров добавил, что часть домов уже запитали. Однако другим бытовым потребителям и объектам промышленности вернут свет после восстановления поврежденного оборудования.
Последние атаки на энергетику Украины
В результате атаки России на критическую инфраструктуру 21 марта было обесточены почти 21 тысяча потребителей в Славутиче. Некоторые объекты переходили на резервное питание. Водоснабжение и отопление в городе обеспечили.
Также враг попал в активы Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях. В компании заявили о серьезных повреждениях объектов, однако обошлось без пострадавших.
Ранее российская армия атаковала энергообъект на Волыни. В результате обстрела без света осталась часть Нововолынской общины.