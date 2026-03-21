Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Смотрите также Россия атакует Запорожье: раздаются громкие взрывы, над городом поднимается дым

Какие последствия обстрела Запорожья?

Вечером 21 марта Россия запускала в направлении Запорожья ударные БпЛА. Во время воздушной тревоги в черте города раздавались взрывы, работала ПВО и поднимался столб дыма.

Как сообщил Федоров, в результате обстрела в некоторых районах города возможны перебои с электроэнергией.

Более 47 тысяч абонентов были обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье,

– уточнили в Запорожской ОГА.

Федоров добавил, что часть домов уже запитали. Однако другим бытовым потребителям и объектам промышленности вернут свет после восстановления поврежденного оборудования.

Последние атаки на энергетику Украины