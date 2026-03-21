Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Ориентировочно в 15:57 по территории всей Запорожской области объявили воздушную тревогу. В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении областного центра с юго-запада.

Около 16:06 Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Он призвал местных находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Впоследствии громко было в пределах Запорожья.

Россияне атакуют областной центр. В городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов. Работает ПВО. Воздушная тревога объявлена по всей территории области. Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких,

– написал он.