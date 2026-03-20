24 Канал следит за перемещением дронов в украинском небе и оперативно информирует об угрозах. Находитесь в безопасных местах, если в вашем регионе объявили воздушную тревогу.

Для каких областей угроза?

В каких регионах объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

20:55, 20 марта

Несколько групп БпЛА – к северу от Запорожья.

20:47, 20 марта

БпЛА – на Сумах.

20:20, 20 марта

БпЛА на юге Черниговщины – курсом на Серебряное.

20:04, 20 марта

БпЛА на Сумщине курсом на Конотоп.

19:53, 20 марта

На Запорожье (район населенного пункта Балабино) БпЛА противника, движется в направлении г. Запорожье.

19:51, 20 марта

БпЛА на Запорожье в районе Новониколаевки.