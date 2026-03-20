Дивіться також Є руйнування: Росія атакувала об'єкти Нафтогазу у двох областях України

20:55, 20 березня

Декілька груп БпЛА – на північ від Запоріжжя.

20:47, 20 березня

БпЛА – на Суми.

20:20, 20 березня

БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на Срібне.

20:04, 20 березня

БпЛА на Сумщині курсом на Конотоп.

19:53, 20 березня

На Запоріжжі (район населеного пункту Балабине) БпЛА противника, рухається в напрямку міста Запоріжжя.

19:51, 20 березня

БпЛА на Запоріжжі в районі Новомиколаївки.