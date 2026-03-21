Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки обстрілу Запоріжжя?
Надвечір 21 березня Росія запускала у напрямку Запоріжжя ударні БпЛА. Під час повітряної тривоги у межах міста лунали вибухи, працювала ППО та здіймався стовп диму.
Як повідомив Федоров, внаслідок обстрілу у деяких районах міста можливі перебої з електроенергією.
Більше 47 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя,
– уточнили в Запорізькій ОВА.
Федоров додав, що частину домівок вже заживили. Проте іншим побутовим споживачам та об'єктам промисловості повернуть світло після відновлення пошкодженого обладнання.
Останні атаки на енергетику України
В результаті атаки Росії на критичну інфраструктуру 21 березня було знеструмлено майже 21 тисячу споживачів у Славутичі. Деякі об'єкти переходили на резервне живлення. Водопостачання та опалення у місті забезпечили.
Також ворог поцілив у активи Нафтогазу на Сумщині та Полтавщині. У компанії заявили про серйозні пошкодження об'єктів, проте обійшлось без постраждалих.
Раніше російська армія атакувала енергооб'єкт на Волині. Внаслідок обстрілу без світла залишилась частина Нововолинської громади.