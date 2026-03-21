Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки обстрілу Запоріжжя?

Надвечір 21 березня Росія запускала у напрямку Запоріжжя ударні БпЛА. Під час повітряної тривоги у межах міста лунали вибухи, працювала ППО та здіймався стовп диму.

Як повідомив Федоров, внаслідок обстрілу у деяких районах міста можливі перебої з електроенергією.

Більше 47 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя,

– уточнили в Запорізькій ОВА.

Федоров додав, що частину домівок вже заживили. Проте іншим побутовим споживачам та об'єктам промисловості повернуть світло після відновлення пошкодженого обладнання.

