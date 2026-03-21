Без світла залишилися майже 21 тисяча жителів. Про таке поінформував очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Які наслідки атаки на Київщину?
Через ранковий обстріл Славутич залишився без централізованого електропостачання. Калашник зазначив, що енергетики в посиленому режимі взялися за роботу з ліквідації наслідків удару.
Об'єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення,
– уточнив він.
Зі свого боку мер Славутича Юрій Фомічев уточнив, що тепло- та водопостачання у місті працюють у штатному режимі. Наразі встановлюють час повернення світла в домівки місцевих мешканців.
Зауважте! Славутич територіально розташований на Чернігівщині, однак адміністративно входить до складу Вишгородського району Київської області.
Продовжують роботу в місті також сфери послуг і торгівлі. За потреби місцеві можуть скористатися пунктами незламності.
Фомічев додав, що інформування про графіки й режим роботи здійснюватиметься на офіційних ресурсах міста.
До речі, Чернігів також повністю залишився без електропостачання. Там знеструмлено 430 тисяч абонентів. Відомо й про затримки низки потягів у регіоні. Проблеми зі світлом через ворожі удари фіксували й на Миколаївщині.
Що відомо про російську атаку?
Повітряні сили ЗСУ інформували, що протягом ночі противник запустив на Україну 154 ударні дрони з різних напрямків, частину з них вдалося збити.
Попри це, повідомлялося й про влучання на кількох локаціях, а також падіння уламків.
Атакували окупанти Дніпропетровщину, зокрема, займання сталися на Синельниківщині.
Зазначимо й те, що під ударом росіян опинилося й Запоріжжя. Там унаслідок атаки загинули двоє людей, постраждали також діти.