Про наслідки ворожої атаки безпілотників розповіли у Повітряних силах ЗСУ.
Як ППО відпрацювала по російських цілях?
Російські дрони летіли з кількох напрямків:
- Орел;
- Курськ;
- Міллєрово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське.
Зазначимо, що близько 90 із 154 запущених дронів становили "Шахеди".
Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
При цьому є і влучання 5 дронів на 4 локаціях. До того ж уламки збитих БпЛА впали ще на 7 локаціях.
Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Водночас варто зауважити наявність у повітряному просторі кількох ворожих дронів, тож військові закликають дотримуватися правил безпеки.
До слова, про наслідки російського обстрілу повідомляли в кількох регіонах. Зокрема, після ударів окупантів Чернігів залишився знеструмлений. Проблеми з електропостачанням фіксували й на Миколаївщині. Також ворог вдарив по Запоріжжі, внаслідок чого загинуло двоє людей.